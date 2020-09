Lutto cittadino a Valfabbrica per i funerali di Edoardo. La Famiglia: "Grazie per il vostro affetto"

Il neo sindaco di Valfabbrica, Enrico Bacoccoli, ha firmato una ordinanza per indire il lutto cittadino in occasione del funerale - il 30 settembre - del giovane Edoardo Ceccarani, vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto il 24 settembre scorso lungo la Perugia-Ancona. L'auto del giovane è finita sotto un tir: nonostante i tempestivi soccorsi di Vigili del Fuoco e 118 non c'è stato nulla da fare. La famiglia di Edoardo ha ringraziato il Comune per il lutto cittadino: "A nome della famiglia ringrazio il Comune e il paese intero così vicino a tutti noi in questo momento così grave. L’energia e l’affetto che ci donate sia ristoro per le nostre anime nel ricordo di Edoardo e del suo cuore così gentile".

