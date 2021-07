Valfabbrica, esplode villetta nella notte: un morto e tre feriti, impianto Gpl sotto indagine

Esplosione nella notte tra il 7 e l'8 luglio a Valfabbrica. Una villetta bifamiliare a Montemezzo è stata dilaniata. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco l'esplosione sarebbe stata causata dal Gpl. Il bilancio del dramma è di un morto e tre feriti. Sul posto anche il 118 e le forze dell'ordine.

Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco - sul posto sul posto con le squadre di Gaifana, Assisi, Foligno e Perugia - l'esplosione si è verificata al primo piano.

AGGIORNAMENTO - Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco lo scoppio e quindi il conseguente crollo sarebbe stato direttamente provocato da una fuga dal Gpl che alimentava il complesso abitativo dove vivevano due nuclei familiari composti da due componenti. L'esplosione è avvenuta al primo piano proprio dove abitava l'uomo deceduto: il corpo è stato ritrovato sotto le macerie provocate dalla caduta del solaio.

Per lui non c'è stato nulla da fare. L'esplosione ha fatto crollare anche due facciate dell'edificio. L'allarme è scattato poco prima delle 24: sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Gaifana, Assisi, Foligno e Perugia, anche con una autoscala. Ancora questa mattina la squadra di Gaifana è impegnata per la bonifica degli ultimi focolai.

Notizia in aggiornamento