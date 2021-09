Valfabbrica: ufficialmente espulso, beccato con la cocaina dai carabinieri che lo avevano già arrestato

Ufficialmente era stato espulso dall'Italia con il divieto di tornare per tre anni. E invece era in giro per Valfabbrica con la cocaina. I carabinieri che lo avevano arrestato ad aprile per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti lo hanno fermato durante un posto di blocco e riconosciuto. Il giovane ha provato a raggirarli con dei documenti falsi, ma il trucco non ha funzionato. I militari lo hanno ammanettato di nuovo.

Il giovane, di origine albanese, è stato arrestato e condannato ad altri 8 mesi di reclusione. Per lui è scattato anche un nuovo decreto di espulsione dal territorio italiano.