Perugia, vaga per strada in stato confusionale e con un piccone in spalla: denunciato

I Carabinieri del Radiomobile di Perugia e della Stazione di Farneto di Colombella sono intervenuti in via Trasimeno Ovest a Perugia, nei pressi dell’ostello “Spagnoli”, dvoe era stata segnalata la presenza di un cittadino extracomunitario, che camminava per strada scalzo e con in mano un piccone.

I militari hanno individuato il soggetto, un cittadino del Bangladesh di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale che è parso confuso, ma non violento. Il giovane non ha saputo dare una spiegazione del suo comportamento, tanto che è stato trasportato in ospedale per una valutazione psichiatrica ed è stato ricoverato in regime di trattamento sanitario obbligatorio.

Il 26enne è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e anche per danneggiamento in quanto durante la notte avrebbe danneggiato una vetrata dell’ostello utilizzando un manubrio da palestra.