Vaga per Fontivegge in stato confusionale alle 3 di notte, soccorso e riportato a casa

Vaga nella zona di Fontivegge sotto la pioggia e viene soccorso dalla Polizia che lo riporta a casa dalla compagna.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sonos tati chiamati verso le 3 di notte dal personale addetto alla nettezza urbana che aveva prestato soccorso ad un 40enne trovato in stato confusionale mentre vagava disorientato sotto la pioggia battente in via Breve a Perugia.

I poliziotti hanno chiesto al 40enne se avesse bisogno di aiuto e come mai si trovasse lì. L’uomo, però, in palese difficoltà, non è riuscito a fornire una risposta chiara agli agenti, affermando di non avere con sé né i documenti né il telefono cellulare.

La scomparsa dell'uomo era stata segnalata poco prima dalla compagna alla sala operativa della Questura di Perugia.

Gli agenti, a quel punto, hanno contattato la donna avvisandola del ritrovamento e dopo aver constatato che non necessitava di cure specifiche, il 40enne è stato riaffidato alla donna.