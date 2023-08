Vaga di notte lungo la statale, Maya salvata da un cittadino e dalla polizia

Scappa per colpa dei fuochi d'artificio e vaga lungo la Flaminia: salvata. Il pastore tedesco Maya torna a casa sana e salva grazie all'intervento di un cittadino e della polizia. È successo a San Giovanni Profiamma intorno alle 21. I due agenti della polizia stradale hanno allertato il veterinario della Usl che li ha subito raggiunti per il controllo del microchip. Grazie all’accertamento, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità del proprietario che, informato, è corso nell’area di servizio per recuperare la sua amica Maya.