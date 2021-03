Vaccino: informazioni su prenotazione per personale scolastico e universitario residente in umbria ma lavora fuori regione

Il link da cui scaricare il modulo per presentare autocertificazione per la somministrazione del vaccino

Sono già pervenute le prime autocertificazioni inoltrate dal personale scolastico e universitario residente in Umbria e che lavora fuori regione per aderire alla campagna di vaccinazione della Regione Umbria. Si ricorda che, non essendo presente negli elenchi forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tali soggetti dovranno dichiarare il proprio stato compilando e firmando l'apposita autocertificazione (modulo allegato).

A seguito dell’invio del modulo compilato all’indirizzo vaccinazionicovid@regione.umbria.it, i richiedenti verranno contattati per la definizione della prenotazione. La Regione provvederà ad effettuare controlli rispetto alla veridicità delle informazioni contenute nelle autocertificazioni.

Questo il link da cui scaricare il modulo: https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/node/2258