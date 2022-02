Certificati per l'esenzione dal vaccino anti coronavirus, medico indagato

Certificati per l'esenzione dal vaccino anti coronavirus. Secondo il sito cattolico La nuova bussola quotidiana una dottoressa della provincia di Perugia è indagata per falso ideologico. Sempre secondo il sito sarebbero state sequestrate dai Nas 25 cartelle cliniche.

Le indagini - su cui vige il massimo riserbo - verterebbero sulla veridicità di alcuni certificati.

"Non sono no vax, ma come medico ho diritto/dovere di valutare il principio di prudenza quando ci sono fattori di rischio", ha detto la dottoressa al sito. E ancora: "Non mi pento: esenterei ancora dal vaccino quei miei pazienti".

Il Popolo della Famiglia interviene sulla questione. "Nel rispetto del lavoro della Procura della Repubblica - scrive coordinatore umbro del Popolo della Famiglia, Saimir Zmali, - chiediamo che venga rispettato il diritto e dovere dei medici di esercitare la professione secondo scienza e coscienza, nel pieno rispetto della loro autonomia professionale e competenza scientifica. Chiediamo, altresì, chiarimenti sull’ispezione avvenuta nello studio della dottoressa che riferisce di non aver letto alcun mandato e sul sequestro dei fascicoli sanitari dei pazienti a tutela della loro privacy".

E ancora: "Capiamo la necessità di garantire il rispetto della legge in materia di green-pass e di norme vaccinali, ma ci auguriamo – conclude Zmali – che la dottoressa possa tornare a lavorare in tranquillità e che si faccia chiarezza sulle modalità e sulle ragioni per cui le è stata inviata un’ispezione".