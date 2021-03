Coronavirus: tra proteste ed episodi contestati, lista delle vaccinazioni aperta anche agli avvocati

Gli avvocati avevano chiesto di essere inseriti nel apiano vaccinale a febbraio. Avevano reiterato la richiesta dopo la deiciosne di iniziare la vaccinazione di magistrati e personale giudiziario. Poi l'increscioso episodio di domenica scorsa con le vaccinazioni a Città di Castello e Bastia Umbra con dosi residue del giorno, fatte tramite mail pec agli iscritti all'Ordine e residenti in quei territori (anche se alcuni avvocati perugini avrebbero raggiunto i punti vaccinali in questione) e quanto avvenuto a Ponte D'Oddi con avvocti chiamati senza alcuna comunicazione ufficiale (su questo indaga l'Azienda sanitaria locale).

Adesso sono state aperte, ufficialmente, le prenotazioni per gli avvocati nel portale regionale dedicato. La comunicazione ufficiale della Regione Umbria è stato subito girata agli iscritti dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia, Stefano Tentori Montalto: "Per la prenotazione può recarsi in farmacia oppure utilizzare il portale web disponibile a questo indirizzo: Regione Umbria - Prenotazione on line Vaccini Covid . I soggetti che NON sono assistiti dalla Regione Umbria devono prenotare telefonando dal lunedì al venerdì in orario 8:00-12:30 e 14:00-18:00 ai numeri: 0744 205555 per Terni, 075 5783514 per Perugia oppure prenotare presso le farmacie. Una volta effettuata la prenotazione riceverà un sms con l’indicazione del luogo e dell’ora degli appuntamenti per le due dosi del vaccino. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Regione Umbria. E' inoltre disponibile un numero di telefono per ricevere informazioni sulla vaccinazione: 075 5402970. Il numero è attivo tutti i giorni, dalle 8 alle 20".