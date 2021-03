Vaccini in Media Valle del Tevere, Peppucci: "Previsto un nuovo punto per Todi e territorio"

'annuncio è stato dato dal consigliere della Lega dopo avere avuto un incontro con l'attuale commissario per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo

I cittadini di Todi e di una parte della Media Valle del Tevere potranno contare anche su un altro punto vaccinale oltre che quello di Marsciano. L'annuncio è stato dato dal consigliere della Lega, Francesca Peppucci, dopo avere avuto un incontro con l'attuale commissario per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo. “Si sta lavorando all’apertura fin nei prossimi giorni di un nuovo punto vaccinale a Todi, in una posizione strategica per il territorio e quindi facilmente raggiungibile dagli anziani e da tutti coloro che gradualmente avranno facoltà di vaccinarsi”.

La posizione strategica del presidio individuato, secondo la Peppucci - dovrà soddisfare anche le esigenze degli abitanti di Massa Martana e altre zone limitrofe. "La presenza di un punto vaccinale a Todi si inquadra nella direzione auspicata dalla Giunta regionale di offrire un servizio sempre più capillare sul territorio, che consenta la somministrazione di un maggior numero di dosi nel più breve tempo possibile. Questo lavoro condiviso con il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, il vicesindaco Adriano Ruspolini, e l’assessore comunale alla sanità, Elena Baglioni, rappresenta una conferma ulteriore del lavoro e dell’impegno profuso nel dare risposte al comune di Todi e al territorio della Media Valle del Tevere".