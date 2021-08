Vaccini agli under 18 (fino a 12 anni), tre nuove opportunità per anticipare i tempi: il 22 e 29 agosto Vax Day

Da lunedì 16 agosto per gli under 18 (fino a 12 anni) scattano tre opzioni per vaccinarsi in tempi brevi e con anticipo rispetto al ritorno a scuola a settembre. La prima modalità è la prenotazione tramite portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it. Così facendo si ha il vantaggio di poter scegliere la sede, il giorno e l’ora dell’appuntamento, direttamente dal proprio computer o smartphone. La seconda opzione è quella di aderire ai Vaccine Day di domenica 22 e 29 agosto, presso tutti i punti vaccinali territoriali, aperti dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 19.30. Fa eccezione il punto di Terni in cui il secondo vaccine day sarà sabato 28 anziché domenica 29 a causa dell’evacuazione programmata di un ordigno bellico in un’area adiacente.

La terza possibilità per gli under 18, sempre da lunedì 16 agosto, è quella di presentarsi senza prenotazione presso i punti vaccinali individuati dalla Regione, che sono quelli di: Bastia Umbra, Città di Castello (palestra Salviani), Gubbio, Perugia San Marco, Marsciano, Tuoro sul Trasimeno, Foligno Aeroporto, Spoleto, Narni, Orvieto (Sferracavallo), Terni e Valnerina. Per tutti i centri l’orario di apertura è dalle ore 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 19.30 ad eccezione della Valnerina in cui si vaccina a Norcia dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 13.30 e il venerdì a Cascia, sempre dalle 10.30 alle 13.30.

"È fondamentale tenere presente che le dosi riservate a coloro che accedono senza prenotazione sono contingentate e quindi non può essere garantita la vaccinazione a tutti coloro che si presenteranno spontaneamente ai punti vaccinali. Per tale motivo è raccomandato aderire prenotando online con libera scelta della sede e del giorno": scrivono dalla Regione. A tutti i soggetti di età compresa tra 12 e 18 anni verrà somministrato vaccino a m-RNA (Pfizer o Moderna). “Chiediamo a tutti i cittadini di rispettare l’orario indicato nell’appuntamento – afferma il Commissario D’Angelo - e di presentarsi con la modulistica compilata, inclusa l’autorizzazione per minori, firmata dai genitori o dal legale rappresentante”. Tutta la modulistica è scaricabile al seguente link:

https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/cosa-portare-giorno-della-prenotazione