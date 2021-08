Vaccinazione a Perugia, via libera al nuovo centro di somministrazione da Comune e Usl: il palazzetto di San Marco

E’ stata firmata dal sindaco Andrea Romizi l’ordinanza urgente che stabilisce di destinare fino al 31 ottobre 2021 il palazzetto dello sport di San Marco, in via Strada San Marco-Cenerente 2 bis, a punto vaccinale. Il provvedimento comporta la conseguente sospensione di tutte le eventuali attività già programmate sulla struttura fino alla data di scadenza dello stesso.

La destinazione della struttura di San Marco a punto vaccinale è stata presa dopo la richiesta di utilizzare questi spazi da parte dell’Usl Umbria 1 che ha effettuato dei sopralluoghi.

“L’obiettivo dell’iniziativa, condivisa con Usl – ha spiegato il sindaco - è di incrementare nei tempi più brevi possibili gli interventi vaccinali per contrastare la diffusione del virus Covid-19 nell’ambito territoriale di Perugia, in modo da fronteggiare la fase emergenziale in forma tempestiva anche mediante l’adozione di soluzioni tecnico-logistiche che consentano il massimo afflusso possibile nei centri vaccinali territoriali”.