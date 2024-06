Va a rubare in una casa ma lascia bottino e bicicletta: torna dopo ore e viene catturato

I carabinieri hanno denunciato un 31enne di origini afghane, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto in abitazione. È successo a Vocabolo Colporello, nel comune di Piegaro, nella notte di venerdì.

L'uomo è stato catturato dal proprietario di casa e da un vicino mentre tentava di forzare la porta del garage.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri il 31enne si era introdotto all’interno dell’abitazione già nel pomeriggio per rubare del cibo. All'arrivo del proprietario ha lasciato tutto - compresa la bicicletta usata per arrivare lì - ed era scappato. Il padrone di casa ha ritrovato il cibo e la bici abbandonata e ha messo il mezzo a due ruote in garage. Il 31enne è tornato nella notte per riprendersi tutto, ma è stato individuato e catturato.