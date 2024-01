LOTTA ALL'USURA La Tesei mette insieme Fondazione e Rai per far conoscere ai cittadini i fondi e servizi anti-sciacalli

“Abbiamo implementato – ha spiegato la Presidente Tesei - fondi e attività della Fondazione, in un momento di particolare crisi, su tre filoni distinti ma collegati, come il contrasto, la necessaria prevenzione e la diffusione di una cultura della legalità. Per ciò che riguarda i progetti di sostegno sociale sottolineo le misure sul Caro bollette, a sostegno del pagamento di bollette di luce e gas in piena crisi energetica, sul Carovita, a sostegno delle famiglie provate dai rincari delle materie prime e dall’inflazione crescente, e sul Sovraindebitamento, destinata ad agevolare l’accesso alle procedure da sovraindebitamento”.

L’evento è stato occasione anche per sottolineare come la Regione sia attiva anche per accompagnare le famiglie in difficoltà con politiche specifiche come quelle messe in campo negli ultimi anni, come le misure a favore di neomamme, bonus bebè, borse studio, contributi per attività sportive e centri estivi "La forza della Fondazione sta nella sua duplice natura pubblica e privata: da una parte, avere il compito di perseguire interessi e finalità di pubblico rilievo e utilità avvicina la Fondazione alle istituzioni pubbliche; dall'altra, la struttura privata consente maggiore efficienza nello sviluppo e nella realizzazione degli obiettivi e delle attività proprie della Fondazione. La vocazione pubblico-privata della Fondazione – ha quindi sottolineato Fausto Cardella - appartiene anche alla RAI e questo protocollo costituirà uno snodo importante. La RAI ha sempre seguito con interesse le attività della Fondazione, ma questo protocollo potrà valorizzare ulteriormente gli sforzi compiuti dall'ente nella lotta e nella prevenzione dell'usura dando risalto al lavoro che quotidianamente viene svolto. Ma soprattutto questo protocollo consentirà di costituire un canale comunicativo forte tra la cittadinanza e la Fondazione. Devo su questo ringraziare la RAI che ha dimostrato ancora una volta di "stare sul pezzo", cioè di essere davvero un ente votato al servizio pubblico esprimendo una sensibilità rara su temi non facili come l'usura e la prevenzione di questo odioso fenomeno".

“La RAI – ha detto con soddisfazione il Direttore della sede regionale per l’Umbria, Giovanni Parapini - ha promosso e lavorato intensamente in questi mesi per la stesura e, quindi, la firma del protocollo propedeutico e nell’informare la comunità regionale e nazionale sui rischi che il crescere delle disuguaglianze genera e dei rimedi che si possono mettere in atto con le forme di sostegno e protezione da parte delle istituzioni coinvolte. Consideriamo l’evento di oggi uno dei più importanti realizzati nell’ambito del progetto Rai “ripartiamo dai territori” perché rappresenta un legame speciale con la nostra Terra unendo in modo credibile temi e valori centrali per il Servizio Pubblico, teso a favorire l’interesse nazionale”.