Prestiti con tassi d'interesse fino al 70%, 13 vittime denunciano la presunta usuraia

La finanziaria era l’esca per far finire nell’usura quanti avessero avuto bisogno di un prestito. E tredici persone si sono ritrovate invischiate nella restituzione di somme sempre più alte, fino a che non hanno denunciato e la presunta usuraia è finita sotto processo.

Secondo il capo d’accusa l’imputata, difesa dall’avvocata Lara Greco, in qualità di amministratrice di una finanziaria, con sede a Ponte San Giovanni erogato prestiti a diversi clienti che si erano rivolti a lei per difficoltà finanziarie. Essendo titolare di un’attività professionale di intermediazione finanziaria mobiliare e avendo agito in danno di persone in stato di bisogno, la Procura di Perugia le contesta anche l’aggravante.

In un caso avrebbe concesso 7mila euro di prestito, consegnando al cliente 6mila euro, mentre 1.000 erano addebitati per “spese di istruttoria”. La somma doveva essere restituita in 36 rate mensili da 300 euro (10.800 euro) con un “tasso di interesse del 48,23%, con un’eccedenza del 28,20% rispetto al tasso soglia”. Come garanzia si faceva firmare 36 cambiali in bianco.

Ad un altro cliente, che aveva chiesto un prestito di 17mila euro, ne addebitava 2mila di spese d’istruttoria e 350 di bolli, con la stipula di un contratto per 36 rate mensili di 750 euro (27.000 euro), “con un tasso del 50,27%, superiore del 37,97% al tasso soglia”. Alla stessa persona, inoltre, concedeva un secondo prestito per 11.500 euro, con “un nuovo piano di ammortamento in 48 rate da 490 euro”, cioè 23.520 euro di capitale da restituire, ad oltre il 50% mensile di tasso.

Un’altra vittima otteneva un prestito da 15mila euro da restituire in 6 rate da 3mila euro ciascuna (18mila euro) e come garanzia lasciava sei assegni in bianco.

Chi chiedeva un prestito di 5mila euro, riceveva in contanti 4.200 euro e si impegnava a restituirne 8.640. Non potendo pagare richiedeva un altro prestito, facendo lievitare la cifra di altri 11mila euro, ad un tasso del 34,55% mensile.

Un cliente otteneva 7mila euro di prestito, ricevendone solo 5.100 e impegnandosi a restituirne 10.800 in 36 rate.

Un prestito di 30mila per un altro cliente si trasformava in un debito di 45.360 euro da pagare in 36 rate mensili. E così è accaduto, secondo la Procura di Perugia, per 13 volte, con tassi d’interesse che viaggiavano dal 34 al 69%.ù

Le presunte vittime si sono costituite parte civile tramite gli avvocati Cristina Zinci, Matteo Bettini e Giuseppe Montone.