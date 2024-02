Prestano soldi per l'acquisto di un'auto e in due finiscono sotto processo per usura

Due persone sono sotto processo accusate di aver fatto prestiti con tassi usurari a persone che volevano acquistare un’automobile, cambiare la cucina o dovevano sostenere spese improvvise per l’attività commerciale o per la vita privata.

I due imputati, un campano di 67 anni e umbro di 78 anni, difesi dagli avvocati Delfo Berretti e Pietro Giovannini, sono accusati di avere “in concorso tra loro” prima di promettere e poi di dare denaro “con interessi usurari” a una donna e al marito. In particolare avrebbero fatto “un prestito di 8mila euro per finanziare l’acquisto di un’automobile” e poi fatto “firmare alle persone offese 36 cambiali a scadenza mensile dell’importo di 400 euro ciascuna, tali cambiali venivano onorato per un certo periodo di tempo, poi avendo le persone offese perso il lavoro, i pagamenti venivano sospesi”.

Quando il più anziano degli imputati veniva arrestato, secondo l’accusa sarebbe stato l’altro socio a incassare le somme dalle persone che avevano chiesto i prestiti.

I fatti contestati sono avvenuti a Bastia Umbra tra l’ottobre del 2008 e il dicembre del 2011. Marito e moglie, vittime degli usurai, si sono costituiti con l’avvocato Gianni Dionigi.