Tassi d'usura al 10% al mese, in cinque sotto processo per i prestiti "a strozzo"

Tassi di usura al 10 per cento al mese. È l’accusa che ha portato davanti al Collegio del Tribunale penale di Perugia cinque persone, tra i 43 e i 71 anni di età, che avrebbero prestato denaro a persone in difficoltà.

Il sostituto procuratore Mario Formisano ha condensato le accusa in 13 capi di imputazione per fatti che risalgono al periodo dal 2013 al 2014. Una persona offesa avrebbe ottenuto 30mila euro di prestito, con interessi del 10% per ogni mese di ritardo. La Procura, che riconosce l’aggravante di “aver commesso il fatto in danno di persona che svolgeva un’attività imprenditoriale” contesta prestiti con un tasso soglia del 17%.

Un’imprenditrice che era stata sentita come persona offesa, nel corso delle indagini seguiti dalla Guardia di finanza, si era trasformata in indagata nello stesso procedimento. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Fernando Mucci, Carlo Orlando, Francesco Falcinelli, Francesco Gallo, Michele Gamboni, Lara Greco e Camillo Carini.