Investita dalle fiamme mentre accende il barbecue, muore a 48 anni

È morta ad appena 48 anni la donna che nella serata di ieri, in una frazione del comune di Marsciano, è rimasta gravemente ustionata mentre stava azionando il barbecue. Nell’incidente domestico la donna ha riportato ustioni molto serie sul corpo, tanto da essere ricoverata nel reparto di Rianimazione del Santa Maria della Misericordia in prognosi riservata.

La gravità della situazione aveva alla fine sconsigliato il trasferimento della paziente in centri specializzati e nella mattinata di oggi è deceduta in ospedale, dopo aver lottato per oltre 12 ore. Le ustioni riportate dalla 48enne erano apparse subito troppo gravi all’equipe medica che l’aveva presa in cura fin dal suo arrivo in ospedale a bordo di un’ambulanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il medico del pronto soccorso Mauro Chiovoloni, che ha coordinato le attività di prima assistenza, si è tenuto in contatto per tutta la notte con i centri grandi ustionati di Cesena e del Santo Eugenio di Roma per valutare un eventuale trasferimento della paziente ma, come riferisce una nota dell’ ospedale, i professionisti ne hanno comunemente concordato l’impossibilità.