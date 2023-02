L’uomo era stato fermato il 27 aprile del 2022 per un controllo stradale e nel corso delle verifiche era emerso che l’auto era stato sottoposta a sequestro il 27 febbraio del 2021. Da sequestro si era passati alla confisca, cioè al diritto da parte dello Stato di vendere l’auto e incamerare i soldi. L’imputato era custode dell’auto, ma non avrebbe potuto utilizzarla.

Secondo la Procura di Perugia l’imputato “per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto” si sarebbe appropriato dell’autovettura “a bordo della quale veniva fermato, e ancora allo stesso formalmente intestata, ma in realtà già sottoposta a confisca il 17 agosto del 2021 e allo stesso notificata il 21 ottobre del 2021”.

L’uomo, un 54enne algerino difeso dall’avvocato Francesco Cinque, deve comparire oggi davanti al giudice per l’udienza preliminare per rispondere dell’accusa di appropriazione indebita.

Circolava tranquillamente per Perugia con l’auto sequestrata quasi due anni fa e poi confiscata verso la fine del 2021.

La vettura era stata sequestrata e poi confiscata per essere messa all'asta, ma l'imputato che doveva custodirla la usava per gli spostamenti quotidiani

Perugia, circola per due anni in città con l'auto confiscata: a giudizio per appropriazione indebita