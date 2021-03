Anthony Scaramucci, finanziere ed ex uomo comunicazione della Casa Bianca, cittadino onorario di Gualdo Tadino

L’italo-americano Anthony Scaramucci, importante imprenditore, finanziere e politico, che ha ricoperto il ruolo di Direttore delle Comunicazioni della Casa Bianca (White House Director of Communications) per 11 giorni con il Presidente Donald J. Trump e quello di Senior Vice President e Chief Strategy Officer della Export-Import Bank of the United States, è un nuovo cittadino onorario della città umbra di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. Scaramucci è attualmente Managing Partner di SkyBridge Capital, Chairman di SALT e membro del Council on Foreign Relations.

L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio di lunedi 15 marzo durante la seduta del Consiglio Comunale, alla quale ha partecipato in diretta video dagli Stati Uniti anche il Dott. Anthony Scaramucci, che si presentato formalmente alla città di Gualdo Tadino nella massima assise cittadina, ricevendo dai Consiglieri Comunali un voto unanime per la concessione del massimo riconoscimento che il Comune può assegnare ad un personaggio ritenuto strettamente legato alla città per il suo impegno o per i suoi meriti.

Il prestigioso riconoscimento sarà personalmente consegnato al Dott. Anthony Scaramucci dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Massimiliano Presciutti in una cerimonia ufficiale. La cerimonia avrà luogo non appena le condizioni sanitarie miglioreranno e consentiranno al finanziere italo-americano di origine gualdese di recarsi in visita a Gualdo Tadino, insieme all'amico fraterno di lunga data Dott. Diego Massimiliano De Giorgi, finanziere, Executive Chairman di Kauris Holdings Limited, esperto di affari pubblici nonché socio e consigliere personale del Scarmucci, che è stato fondamentale nel ruolo di mediatore dell'incontro tra il Sindaco e il finanziere italo-americano.