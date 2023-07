Perugia, usa la ricaricabile dell'amica per fare 89 acquisti online: assolto

“Prestami la tua ricaricabile che devo fare dei pagamenti”, ma se la tiene e le svuota il conto, finendo sotto processo per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L’imputato, un 25enne difeso dall’avvocato Ermes Farinazzo, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia “perché utilizzava indebitamente la carta” intestata a un’amica, “della quale aveva avuto la disponibilità in precedenza e di cui aveva memorizzato i dati di accesso, per effettuare 89 operazioni di transazioni commerciali su internet per la somma complessiva di 2.825 euro.

Per reati contestati, avvenuti a Perugia tra l’11 marzo e il 25 aprile del 2020, l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.