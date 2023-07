Alcol, droga e vicoli trasformati in bagni all'aperto, torna la malamovida in centro storico

Urla, schiamazzi, consumo di droga e alcol e vie trasformate in orinatoi. È tornata in maniera prepotente la malamovida nell’acropoli con le segnalazioni dei residenti per le notti insonni.

“Anche questo fine settimana è stato un incubo – ci racconta un residente della zona di Porta Sole – Ragazzini che urlavano, consumavano droga sul muretto e poi ogni angolo è buono per fare i propri bisogni. La situazione è intollerabile”.

Un altro cittadino fa notare come sia vietato orinare nei luoghi pubblici, “ma tanto qui nessuno controlla”.

Una situazione di degrado segnalata da tempo dai residenti, costretti a convivere con rumore e maleducazione non solo d’estate, visto che alcune zone del centro storico sono utilizzate in questa maniera anche durante l’anno.

"Ci sono delle notti che è proprio impossibile chiudere occhio - racconta un altro residente - e non puoi neanche dire nulla perché se ti affaccia alla finestra partono subito insulti e minacce".