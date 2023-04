Gira per strada a Pasquetta in stato confusionale: 55enne soccorso dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno soccorso un uomo che vagava in strada, in stato confusionale.

Gli agenti sono intervenuti su richeista della salaoperativa in via Pietro Nenni, dove era stato segnalato il 55enne, apparentemente disorientato, il quale non è riuscito a fornire una risposta chiara ai poliziotti, mostrando subito evidenti difficoltà.

Gli agenti, a quel punto, hanno contattato il personale del 118 che, poco dopo, è intervenuto sul posto. Dopo le prime cure, l’uomo è stato quindi accompagnato presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per ulteriori accertamenti.