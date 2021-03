Nomine & Poltrone - Sportello uomini maltrattanti, Federico De Salvo nuovo responsabile scientifico dell'associazione Libertas Margot

Lo sportello uomini maltrattanti si arricchisce di una nuova professionalità con Federico De Salvo, psicologo e psicoterapeuta, nominato nuovo responsabile scientifico dell'associazione Libertas Margot.

Psicologo, psicoterapeuta, specialista in Neuropsicologia si occupa di bullismo e violenza di genere e succede alla psicologa psicoterapeuta Lucia Magionami che si occuperà di formazione per l'associazione.

Federico De Salvo si occuperà anche dello Sportello rivolto a uomini di autori di maltrattamenti che ripartirà con una strutturazione. Continuerà ad essere affiancato dall'avvocato Emanuele Florindi.

"Il lavoro con gli uomini di autori di maltrattamenti è uno dei percorsi indicati dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione alla violenza di genere e alla violenza domestica contro le donne, un tassello fondamentale per contribuire a fermare i femminicidi e le violenze creare un contesto culturale a favore della parità di genere - ricorda il presidente Massimo Pici - E' importante chiarire subito che non si tratta di uno strumento per facilitare sconti di pena o l'attuazione di misure cautelari più favorevoli, ma di continuare il percorso che ha sempre caratterizzato l'associazione Libertas Margot: lavorare su un fenomeno complesso come la violenza di genere su più fronti. Il cambio alla guida scientifica dello sportello risponderà alle linee guida nazionali previste per questo tipo di servizi. E' importante che le istituzioni come il Comune e la Regione attivino il proprio interesse su questi strumenti di prevenzione come i centri per autori di maltrattamenti, la cui efficacia è ormai riconosciuta in tutta Europa".