Uno zaino pieno di auricolari e cuffie bluetooth, denunciato

Nello zaino gli agenti hanno trovato 10 confezioni di auricolari, una confezione di cuffie bluetooth, due bottiglie di vodka, verosimilmente provento di furto. Lui, camerunense di 19 anni, non ha saputo dare una spiegazione per quel materiale agli agenti che lo hanno controllato insieme a un tunisino di 44 anni nei pressi di un negozio piazza del Bacio. Per questo il giovane è stato denunciato per ricettazione.