Dall'Afghanistan a Perugia: "Ogni giorno uscivo senza sapere se sarei tornata o no dall'università"

“Ho finito le scuole e sono riuscita a entrare all’università. Dopo un anno di esplosioni e bombe mia madre era molto preoccupata perché, ogni volta che uscivo per andare a lezione, non sapeva se sarei tornata a casa oppure no”. È il racconto di Masooma, 23 anni studentessa afghana, ora accolta dall’Arci di Perugia con il progetto Sistema accoglienza integrazione, e destinataria di una delle cento borse di studio messe a disposizione dall’Università per stranieri. Grazie alle borse di studio, i richiedenti asilo e i rifugiati afghani potranno partecipare a corsi on line di lingua e cultura italiana. “Qui a Perugia io voglio continuare i miei studi. Penso ai tanti miei amici e colleghi di università che sono ancora in Afghanistan, io sono stata fortunata ad essere arrivata in Italia, qui voglio avere una vita migliore” conclude Masooma. “Quando sono arrivati i talebani stavo frequentando le lezioni. Voglio continuare gli studi che avevo iniziato. Mi piaceva il corso che stavo frequentando” aggiunge Qasim, 25 anni, anche lui a Perugia con il progetto di accoglienza per rifugiati e, grazie alla borsa, studente di lingua e cultura italiana alla Stranieri. Palazzo Gallenga aderisce a due progetti di accoglienza rivolti a rifugiati e richiedenti asilo in fuga dai talebani. Uno di questo riguarda l’erogazione di cento borse di studio per la frequenza on line di corsi di lingua e cultura italiane destinate a rifugiati e richiedenti asilo provenienti dall’Afghanistan. La formazione, spiega l’Università per stranieri, è stata avviata a gennaio e proseguirà fino marzo. Tra i destinatari, è stato spiegato nel corso di un incontro per la presentazione del progetto, ci sono studenti universitari, laureti, ma anche professionisti come medici, ostetriche, avvocati, funzionari pubblici, che hanno dovuto abbandonare il loro Paese dopo il ritorno al potere dei talebani.

La Stranieri, in collaborazione con l’organizzazione Emergenza Sorrisi e con Ghadir Future Foundation sta lavorando, inoltre, per l’attivazione di un progetto umanitario congiunto destinato all’accoglienza di giovani afghane che, in seguito agli eventi politici recenti che hanno interessato il Paese, hanno visto compromesso il loro diritto allo studio. Questa collaborazione si concretizzerà a breve con l’accoglienza di tre ragazze afghane che frequenteranno gratuitamente il corso di lingua italiana per un anno, e con la organizzazione di una rete di accoglienza.

“È una mano tesa al popolo afgano perché noi crediamo che di fronte sofferenze, alle privazioni di un popolo bisogna porsi la domanda: che cosa possiamo fare?” ha commentato il rettore dell’Università per stranieri di Perugia, Valerio De Cesaris, a margine della presentazione delle iniziative. “L’Università per stranieri può fare molto può aiutare delle persone a imparare l’italiano e a integrarsi in Italia, può aiutare studentesse che hanno dovuto interrompere i loro studi a continuare in Italia. È un servizio per la società italiana perché è importante che le persone che arrivano si integrino rapidamente” ha concluso.