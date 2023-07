Una prima notte a Perugia "tragica" per due inglesi rimasti senza alloggio per un disguido

Un inizio di vacanza a Perugia terribile per due inglesi che, disperati e sotto il temporale, hanno chiesto aiuto alla Questura intorno alle 3 di notte. Gli agenti hanno trovato la coppia veramente provata che non sapeva dove trascorrere la notte dopo una serie di disguidi. I due, a seguito dell’effettuazione di una prenotazione tramite una piattaforma informatica, si sono presentati alla struttura ricettiva aPerugia, certi di trovare personale che li avrebbe accolti. Purtroppo però, a causa di un disguido, la prenotazione effettuata dai due turisti veniva cancellata e, gli stessi, si sono trovati all’improvviso smarriti e senza un luogo ove trascorrere la nottata visto che tutto era pieno.

Gli agenti, in collaborazione con la sala operativa, sono riusciti a trovare una struttura ricettiva disponibile nella zona ed a fare in modo che i due turisti potessero raggiungerla in condizioni di sicurezza. I turisti hanno ringraziato la Polizia per l'aiuto in una notte veramente difficile.