Un progetto (di Mauro Monella) per una panchina musicale di fronte alla facciata dell'Auditorium Marianum

Un progetto di panchina musicale di fronte alla facciata di S. Maria del Colle, oggi Auditorium Marianum. L’idea scaturisce dalla mente vulcanica dell’architetto perugino Mauro Monella che ha diretto i lavori per il recupero e il restauro della facciata con criteri filologici: intonaco a chiodo ed altro. Ne aveva proprio bisogno. Infatti, da quando era stata ristrutturata nel ’700 dall’architetto Alessio Lorenzini, nessuno vi aveva più messo mano. Ma qualcosa resta ancora da fare. In nome e memoria di monsignor Francesco Spingola, sarebbe ora di procedere alla sistemazione del piazzaletto la cui mattonata è visibilmente marcata da fratture e lacune.

Ne parlammo con Monella stesso, don Francesco, l’assessore Varasano il consigliere Massimo Pici, quando ci recammo a omaggiare questo splendido personaggio, ormai quasi giunto al termine della sua esperienza terrena [L'impegno del Comune di Perugia per il restauro della ex chiesa di Santa Maria di Colle (perugiatoday.it)]. Sarebbe ora di dare seguito a quell’impegno, considerando il valore aggiunto di un sagrato in ordine e, dando corpo all’idea dell’architetto Monella, apponendovi una panchina all’ingresso. Mauro ne aveva parlato col monsignore musicologo e musicista. Ora ne presentiamo ai lettori il progetto.

Accompagnato da una frase di don Francesco: “La musica esprime l’essenza divina dell’uomo”. Una panchina con la seduta a mo’ di tastiera. Per fermarsi a pensare, a dire una preghiera, ad ascoltare la musica che viene dall’auditorium. E quella che viene da dentro. Sulla scorta del santo d’Ippona quando dice: “In interiore homine habitat veritas”. Una panchina che definirei “indispensabile”.