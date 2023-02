La "guerra" tra giostrai per un posto tra le attrazioni del "Baracconi" finisce in tribunale

La guerra per il posto tra le attrazioni dei “Baracconi” finisce davanti al Tribunale amministrativo regionale,

A presentare ricorso un giostraio, difeso dall’avvocato Fabrizio Bosio, contro il Comune di Perugia, difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi, e un altro giostraio difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, con il quale si chiedeva l’annullamento, con sospensione dell’efficacia, delle comunicazioni comunali relative al rifiuto “di sostituzione definitiva di attrazione”.

Il Comune di Perugia aveva autorizzato, per l’edizione 2022 del Luna park, “l’utilizzo da parte” dell’altro giostraio di una “attrazione della stessa denominazione già presente nelle precedenti annualità”, rigettando la richiesta di “autorizzazione alla sostituzione definitiva di attrazione” presentata dal ricorrente perché in contrasto con il regolamento dello spettacolo viaggiante del Comune di Perugia.

Secondo il ricorrente il Comune avrebbe autorizzato l’altro giostraio solo per il fatto di essere proprietario dell’attrazione, mentre lui sarebbe solo il contraente di un contratto tipo leasing, sempre relativo al gioco.

Il Collegio ha respinto prima la domanda di sospensione e poi rigettato il ricorso in quanto il regolamento comunale parla chiaro: “Un operatore non può utilizzare un gioco allorquando sia presente in loco un ulteriore esemplare dello stesso tipo”.