Un guasto improvviso manda in tilt "internet" per 36 ore ad Elce: disagi per famiglie e imprese

Internet bloccato inibisce le attività, creando disagio all’Elce… e non solo. Un guasto importante ha tenuto ferme persone e operatività. Il problema si è verificato a far capo dalle 10:30 del 9 agosto. Ha riguardato un’ampia zona della città ma, dice un tecnico Tim, è perfino giunta a Bevagna e oltre. Non dunque un guasto alla locale centrale di Monte Ripido, ma una questione che ha fatto capo a nodi superiori.

Lavoro impedito, ad esempio, in banca, dove le operazioni, in assenza di linea, erano ineseguibili. Notevole sconcerto anche il farmacia dove non si potevano scaricare le ricette. Addirittura – dice un’addetta – era inibito l’ordine di certi medicinali per i quali è necessaria autorizzazione preventiva. La situazione si è protratta fino al giorno successivo.

Per prima è stata rimessa in funzione la fibra. Mentre i problemi sono durati più a lungo per l’ADSL. Infatti, anche se il modem pareva prendere, non si riusciva ad allineare, tanto da rendere impossibile la navigazione. È accaduto anche all’Inviato Cittadino che non ha potuto spedire i servizi a Perugia Today. Poco male, si dirà. Ma forse i lettori non se ne sono proprio accorti.