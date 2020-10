Covid, i palazzi "parlano" sulle restrizioni dell'imminente Dpcm del Governo Conte: dal 'coprifuoco' alle mascherine sempre

Da Roma arrivano anche a Palazzo Donini indiscrezioni e ipotesi di ulteriori restrizioni per arginare la prevista seconda ondata di Covid nel periodo autunnale-invernale. E' alta la preoccupazione anche dei vertici dell'Umbria per le ricadute economiche, occupazionali e sociali per dei provvedimenti che potrebbero essere, nonostante il basso tasso di mortalità - rispetto a sei mesi fa -, persino preludio di un ritorno al drammatico "tutti chiusi a casa". Bocche cucit e a livello ufficiale ma i rumor stanno uscendo dai palazzi regionale e dei comuni più grandi dell'Umbria. Il Governo è intenzionato a diramare tra domani sera e mercoledì mattina un Dpcm destinato a far discutere e a modificare la vita e il lavoro di molti di noi. E tutto questo senza quelle distinzioni auspicate: ovvero imporre regole solo nei territori e nelle regioni più a rischio.

Appare ormai assodato l'obbligo di mascherine all'aperto per tutto il giorno e non più a partire dalle 18 della sera (alcuni sindaci si sono già avviati con ordinanze proprie). Ma questo sarebbe il minimo. E' quasi certo anche il "coprifuoco": locali chiusi dalle 22 o dalle 23 (ancora decidere) per tutto l'arco della settimana. E' chiaro che se si chiude alle 23 (la migliore delle ipotesi) poi si deve andare a nanna; da qui la giusta parola di coprifuoco (seppur indiretto). Un danno economico importante e rilevante. Di fatto si blocca anche chi vuole fare un fine settimana di vacanza. Ce lo possiamo permettere? Difficile dire di sì dopo chiusure e Pil meno 10 per cento. Anche seConte, nel tardo pomeriggio di oggi, avrebbe smentito una limitazione degli orari per bar e ristoranti. Ma è ancora tutto da decidere.

Obbligo e rispetto del distanziamento di almeno un metro anche all'aperto. Aree verdi chiuse o contingentate. Ma è previsto, secondo i rumor, anche un giro di vite nelle palestre, in centri commerciali (si ritorno alle file esterne) e altre attività culturali-sociali-ludiche. La Regione, ascoltato il parere del Comitato tecnico scientifico, domani inizierà a mettere nero su bianco un ridimensionamento degli eventi e probabilmente un blocco ai grandi eventi d'autunno - Marcia della Pace, Baracconi, Fiere ed Eurochocolate -.

Si vuole però permettere il pubblico nelle competizioni sportive - i famosi mille al massimo - salvo dispositivi nazionali. Va ribadito, da qui la speranza di provvedimenti solo per territori a rischio, che l'Umbria non è in sofferenza in fatto di ospedali: 711 gli attuali positivi, di questi solo 47 ricoverati (in tre nosocomi) e 5 i pazienti in terapia intensiva seppur a fronte 120 posti. Ma è innegabile che anche la task-force sanitaria regionale parla di un aumento della pressione sulle strutture sanitarie arginato al momento grazie alla capacità di portare cure a livello territoriale-domiciliare.