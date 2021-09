LA FORTUNA Lotto, a Corciano la vincita più alta in Italia per l'estrazione 4 settembre: quartina d'oro

Finisce a Corciano, in provincia di Perugia, la più alta vincita centrata al Lotto nel concorso di sabato, pari a 62.375 euro per effetto della quaterna 1 16 19 65 giocata sulla ruota di Genova, come rende noto l'agenzia Agimeg. Ruota ligure protagonista anche della seconda vincita di giornata, grazie all'ambo 1 19 che ha pagato 25 mila euro ad un giocatore di Limone sul Garda (BS), mentre sul terzo gradino del podio i 23.750 euro vinti a Piscina (To).