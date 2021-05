Vaccine Day in Umbria, 3.418 i fragili prenotati nella Usl1: tutti i dati dei distretti

Saranno 3.418 - circa 300 in più di domenica scorsa - i cittadini residenti nel territorio dell'Usl Umbria a vaccinarsi domani, domenica 16 maggio, in occasione del secondo “Vaccine Day” di maggio, promosso dalla Regione Umbria con l'obiettivo di anticipare l’immunizzazione dei soggetti estremamente vulnerabili prenotati per il mese di giugno.

Nello specifico saranno 329 le persone vaccinate nel distretto dell'Alto Chiascio (sedi vaccinali Gubbio e Gualdo Tadino), 454 in Alto Tevere (Umbertide, Trestina e Città di Castello), 581 nell'Assisano (Umbria Fiere), 544 nel Trasimeno (centro Emanuele Petri e Tavernelle), 291 nella Media Valle del Tevere (Marsciano e Todi) e 1.219 nel Perugino (Ponte D'Oddi, San Mariano, Torgiano e Solomeo).