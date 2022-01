Accordo Tesei e Generale Figliuolo: torna task-force dell'Esercito per per vaccinare a domicilio gli anziani e malati

La forte collaborazione tra la Presidente Donatella Tesei e il Commissario Nazionale per l’Emergenza Covid-19 gen. Francesco Paolo Figliuolo ha permesso di riportare l'esercito in Umbria - come nell'estate 2021 - per coprire anche quei territori di montagna, isolati e abitati da anziani, per allargare a tutti la vaccinazione, in particolare la terza dose considerata cruciale per arginare gli effetti negativi della variante Omicron. Il nuovo piano operativo - istituzioni locali e regionale, dell’Esercito Italiano e dell’azienda sanitaria Usl Umbria 2 distretto della Valnerina diretto da Simona Marchesi - ha preso il via questa mattina e prevede fino ad un massimo di 100 somministrazioni al giorno per lo più terze dosi “booster” in favore dei cittadini della Valnerina, che hanno difficoltà a raggiungere le sedi vaccinali Asl di Norcia e Cascia.

Il coordinamento del progetto è affidato al generale Pirro, dell’Esercito Italiano mentre l’odierna attività vaccinale in programma a Preci, dalle ore 10 alle ore 16, vedrà impegnato il maggiore medico La Prova con il supporto organizzativo del personale del distretto Valnerina della Usl Umbria 2 presente con la coordinatrice infermieristica del 118 Sonia Petrucci e l’infermiera Anna Salvatori. Prossimi appuntamenti domani, sempre dalle ore 10 alle ore 16, a Sellano, il prossimo 21 gennaio a Cerreto di Spoleto e il 24 a Poggiodromo. Seguiranno ulteriori sedute vaccinali in tutta l’area dell’alta e della bassa Valnerina.