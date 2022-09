Vaiolo delle scimmie, parte la vaccinazione in Umbria ma è volontaria e individuale: categorie a rischio, sintomi e modalità di contagio

I contagi sono in lieve crescita ma non in maniera tale da dichiare l'emergenza sanitaria. Il vaiolo dello scimmie, analizzato dalla task-force sanitaria umbra, è quindi sotto-controllo ma ci sono categorie di cittadini che sono più a rischio di altre. Per questo anche in Umbria scatta la vaccinazione ma su base volontaria, senza una campagna di massa, dato che al momento, "la modalità di contagio e la velocità di diffusione, così come l’efficacia delle misure non farmacologiche, fanno escludere questa possibilità (la vaccinazione di massa ndr)".

Ad ogni modo i cittadini che si riconoscono nelle categorie a rischio indicate dal ministero, possono contattare sul punto vaccinale ospedaliero ai seguenti recapiti: Sede Perugia: Day-Hospital/Ambulatori della S.C. Malattie Infettive, Blocco L, Piano +1, A.O. Santa Maria della Misericordia, Piazzale Menghini 1, 06132 Perugia.Tel. 075 578 3262 o 075 5784374, email - segreteria.malattieinfettive@unipg.it. I soggetti a più alto rischio di malattie gravi o complicanze. Tra queste, le donne in gravidanza, bambini e persone immunocompromesse.

CONTAGI E LESIONI DEL VIRUS

La trasmissione del vaiolo delle scimmie può avvenire attraverso il contatto fisico stretto con una persona infetta e anche attraverso oggetti contaminati, quali vestiti, lenzuola, asciugamani, posate, dispositivi elettronici e superfici. Ulcere, lesioni o piaghe della bocca possono essere infettive e il virus può diffondersi attraverso il contatto diretto con la bocca, droplet respiratorie e probabilmente attraverso aerosol a corto raggio.