Vaccino in Umbria, cresce il numero dei giovani che hanno aderito al Vax Day: oltre 700 in 48 ore

I dati forniti dalla task-force regionale e l'appello dell'assessore Coletto per tutelare gli anziani

Nel giorno del secondo vaccine day dedicato ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, sono stati 632 quelli che hanno aderito oggi e che si sommano ai 107 vaccinati ieri a Terni. Nel primo dei due open day, domenica scorsa 22 agosto, erano stati 340 coloro che avevano aderito in tutta la regione. L'assessore Luca Coletto ha lanciato un appello per tutelare gli anziani chiedendo a colf e badanti di vaccinarsi il prima possibile per evitare altri ricoveri e altre morti.