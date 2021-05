Vaccini in Umbria: parte la prenotazione 29-16 anni, decisa data vaccinazione over 50

Gli appartenenti ad una categoria che non abbiano aderito nell’arco temporale indicato possono continuare a farlo e vengono gestiti in progress.

Da oggi 31 maggio sono aperte le adesioni per la fascia dei cittadini tra 29 e 16 anni. Mentre la vaccinazione per la prima dose degli over 50 partirà dal 3 giugno: in base alla disponibilità dei vaccini, coloro che hanno dato l’adesione, riceveranno gli sms con tutte le indicazioni necessarie. Gli appartenenti ad una categoria per cui sono state aperte le adesioni e che non abbiano aderito nell’arco temporale indicato, possono continuare a farlo e vengono gestiti in progress.

LE RINUNCE E VACCINI - I posti che rimangono disponibili, dovuti alle mancate adesioni delle altre fasce di età, saranno messi a diposizione per la categoria successiva, per la quale saranno già state avviate le adesioni. Quindi si prosegue con questo metodo anche per le categorie successive. Gli appartenenti ad una categoria per cui sono state aperte le adesioni e che non abbiano aderito nell’arco temporale indicato, possono continuare a farlo e vengono gestiti in progress.