Vaccini, continua a crescere il numero degli umbri che hanno concluso il ciclo: verso la soglia dell'85%, i dati

Continua a salire il numero degli umbri che si sono vaccinati contro il Covid: secondo i dati della Regione aggiornati al 17 ottobre siamo arrivati a quota 81,62%. Si tratta di 658.299 cittadini.Nella giornata di sabato sono stati invece 735 gli umbri che hanno assunto, negli hub vaccinali, la prima dose. Nello specifico: le prime somministrazioni sono state al momento 683.803 nella Regione, per una percentuale dell'84,73. Le dosi complessivamente somministrate sono 1.290.267, sul totale delle 1.469.324 consegnate (89,16 per cento). I nuovi prenotati sono 19.993. L'obiettivo dell'85 per cento, anche con l'entrata del green pass, è ormai ad un passo per essere raggiunta.