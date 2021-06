Coronavirus, bollettino regionale sui vaccini del 13 giugno: ad oltre il 50% degli umbri somministrata prima dose

Oltre la metà degli umbri ha ottenuto la somministrazione della prima dose di vaccino, mentre il 24 per cento ha completato il ciclo. I dati ufficiali della Regione dell'Umbra - aggiornati all'8 alle 12 giugno - indicano per la prima dose 441.164 cittadini, mentre per la chiusura del ciclo 190.460. I vaccini più utilizzati: Pfizer al 64,99 per cento, Astrazeneca al 22,4, Johnson al 3,43 e Moderna al 9,11. Dopo la circolare emanata dal ministero della Salute che sospende la somministrazione del vaccino Astrazeneca agli under 60 anche per la seconda dose, la Regione sta riprogrammando gli appuntamenti nelle prossime ore per rispettare le 8-12 settimana di distanza. Il vaccino che sarà utilizzato: Pfizer o Moderna entro 8-12 settimane.