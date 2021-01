IL PUNTO SUL VACCINO in Umbria | I dati del Ministero: somministrate quasi 400 dosi, ecco a chi

Dai dati aggiornati dal Ministero della Salute attualmente in Umbria sono state somministrate 395 dosi di vaccino anti-Covid su quasi 5mila dosi consegnate negli ultimi giorni. Una cifra ancora molto bassa: solo l'8 per cento delle scorte a disposizione. Sempre dai dati del Ministero della salute: questo inizio di campagna di vaccinazione ha interessato prevalentamente per ora gli operatori sanitari o socio-sanitari che hanno ricevuto 372 dosi, mentre 17 sono stati gli ospiti di strutture residenziali e sei al personale non sanitario. In totale 230 donne e 165 uomini. La fascia d'età più coperta è quella che va dai 50 e 59 anni, mentre il più anziano è un 90enne.