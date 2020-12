Okkupeto, il signor Dorino fa lo scherzetto ai 7 Cervelli: 20 quintali di legna scaricati sotto casa (e pagati)

Non tutti gli scherzi riescono bene. Persino quelli telefonici del mitico duo perugino Luca Pellegrini e Fabrizio Fabbi - i 7 Cervelli - che si sono visti recapitare, senza possibilità di spiegare e di rimandarla indietro, una camionata di legna ordinata (per gioco) durante il programma OKKUPATO in onda su Umbria Tv.

"I due comici Luca Pellegrini e Fabrizio Fabbi - hanno spiegato dalla produzione Mastrini Group - facendo uno scherzo ad un tagliatore di bosco, hanno ordinato 20 quintali di legna e il venditore, inconsapevole della burla, si è presentato a casa dello stesso conduttore con il camion colmo di pezzi di legno, senza esitare un attimo a scaricarglieli tutti nel piazzale. Sono risultate vane le spiegazioni e le giustificazioni in quanto il tutto era uno scherzo: il signore non ha badato a chiacchiere ed ha preteso in mano il corrispettivo in denaro. Così la produzione si è ritrovata bersaglio del suo stesso scherzo, essendo stata costretta a pagare l’equo compenso per quanto “acquistato”: come si suol dire, chi la fa l’aspetti”.

La legna comunque serve sempre e farà aumentare, dato il clamore mediatico, anche gli ascolti della trasmissione. Tutto sommato, tutti alla fine ci hanno guadagnato.