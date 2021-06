Umbria, trovato morto dalla madre a 24 anni

Dolore a Terni per la morte improvvisa di un calciatore di 24 anni

Dramma e dolore a Terni per la morte improvvisa di un calciatore di 24 anni. È successo mercoledì sera intorno alle 20 quando il corpo del ragazzo è stato ritrovato senza vita nella sua casa in via Puglie, nel quartiere di Borgo Bovio.

A fare la tragica scoperta la madre del giovane, una volta rincasata. Il decesso sarebbe stato causato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Tornato poco prima dal lavoro, il 24enne si sarebbe sentito male in bagno, dove poi il corpo è stato rinvenuto.

Sul posto, oltre ai medici del 118, anche gli agenti della squadra volante della questura. Ma sulle cause del decesso non ci sarebbero comunque dubbi.