Umbria, inutili i soccorsi: trovato morto in casa

Dramma della solitudine a Terni. Questa mattina, 25 marzo, i vigili del fuoco e i medici del 118 sono intervenuti in via Gabelli, quartiere Cardeto, per un soccorso a persona. Ma all’interno dell’appartamento al quarto piano di un condominio, hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 82 anni.

L’anziano, ricostruisce TerniToday, viveva da solo: per i soccorritori non c’è stato altro da fare che constatare il decesso, dovuto a cause naturali.