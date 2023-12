Umbria, trovato morto a 40 anni: inutili i soccorsi

Un 40enne è stato trovato senza vita in una casa nel quartiere di Campomicciolo a Terni. La tragica scoperta è avvenuta giovedì mattina in un’abitazione non lontana dal cimitero di Papigno.

Non riuscendosi a mettere in contatto con il 40enne da diverse ore, i familiari hanno allertato le forze dell’ordine. Così, una volta varcato l’ingresso, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita del 40enne, con gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dai primi accertamenti, l’uomo sarebbe morto per cause naturali. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.