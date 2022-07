Umbria, trovato cadavere in una baracca: era morto da giorni

Trovato morto in strada del Mulino a Terni, indagini sulla fine di un 45enne. Il corpo senza vita dell’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco di Terni, intervenuti nella serata di oggi, 18 luglio, intorno alle 20.30 su richiesta del 118 ed in presenza del 113 per un soccorso a persona in strada del Mulino, zona Gabelletta.

Dopo aver forzato il lucchetto di una baracca, all’interno gli uomini del 115 hanno rinvenuto il corpo senza vita di un 45enne.

Secondo una prima analisi, il decesso risale a diversi giorni fa. Indagini in corso per chiarire le cause della morte.