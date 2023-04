Umbria, travolto da un’auto mentre attraversa la strada: muore 62enne

Hanno tentato prima di rianimarlo sul posto e poi in ospedale. Ma le fratture e le lezioni interne riportate nell’impatto erano troppo gravi: non c’è stato nulla da fare per il sessantenne investito nella serata di ieri in via Narni a Terni, teatro dell’ennesimo incidente stradale.

La vittima è un cittadino di origini ghanesi di 62 anni, investito da un taxi condotto da un cinquantenne ternano mentre attraversava la strada. L’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, è stato molto violento. L'uomo è stato sbalzato a terra, riportando numerose ferite. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, oltre agli agenti della polizia stradale e della squadra volante della questura di Terni.

Il ghanese è stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria di Terni, ma a nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita.

Sulla dinamica dei fatti la procura della Repubblica di Terni ha aperto un fascicolo d’inchiesta: il primo passo è stato sottoporre il cinquantenne agli accertamenti del caso, rispetto ai quali è però risultato negativo.