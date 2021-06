Natante resta senza carburante in mezzo al Trasimeno: Vigili del fuoco in azione

Vigili del fuoco in azione sulle acque del Trasimeno, con una squadra della centrale di Perugia che è intervenuta nela prima serata di oggi (lunedì 7 giugno) per recuperare un natante in panne in mezzo al lago. Partita da Castiglione del Lago, una squadra della centrale di Perugia ha raggiunto l'imbarcazione rimasta in panne per l'esaurimento del carburante. Nessun ferito a bordo.