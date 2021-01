Maltempo, caos sulla E45 in direzione Cesena: neve e tir bloccati. "Liberati dopo 4 ore"

Un calvario sulla E45 per molti automobilisti, bus extraurbani e camionisti questa mattina a causa della neve e del grave ritardo con cui si sono mossi i mezzi spazzaneve e i soccorsi. Oltre 4 ore di attesa, al freddo prima di ripartire, sul Verghereto dopo che alcuni mezzi pesanti si sono intraversati bloccando tutti intorno alle 7 di questa mattina. Una situazione difficile che ha costretto l'Anas a chiudere tutto il tratto che va da San Sepolcro al Verghereto. Molte le denunce dei lavoratori e studenti dell'Altotevere e della Valtiberina rimasti bloccati e senza soccorsi per molte ore. Alle 13 la strada è stata completamente riaperta in direzione Cesena. L'Anas ha impegnato sulla tratta personale e mezzi spargisale e sgombraneve che restaranno in azione lungo per tutto il giorno per garantire la circolazione.