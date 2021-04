Cattura record nel Tevere, catturato un pesce siluro da 150 chili, lungo oltre 250 centimetri

Colpo grosso del Team Siluro Ponte Pattoli che ha catturato nelle acque del Tevere, nell'area di Todi, un verso e proprio mostro d'acqua dolce: un pesce siluro da record di 2,53 mt. di lunghezza per 150 Kg di peso. Una notte da ricordare per i giovani pescatori Mattia Cecchetti e Stefano Becchetti del Team Siluro Ponte Pattoli che hanno combattuto per ore al fine fiaccare il silurlo e portarlo a riva. Cecchetti e Becchetti da tempo stanno studiando i punti del Tevere e le abitudini del predatore-siluro nelle nostre acque. Ieri, dopo tanta attesa, sono riusciti a dare la ferrata giusta che ha portato in dote il nuovo record.

