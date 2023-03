Delegazione umbra dell'associazione Italia-Tibet a Roma per ricordare l'occupazione cinese

Una delegazione umbra dell'associazione Italia-Tibet sarà presente alla manifestazione del 10 marzo a Roma in occasione del 64° anniversario dell'occupazione cinese del Tibet.

La comunità tibetana in Italia, in unione con le altre 23 comunità tibetane presenti in Europa, e sotto l’unica bandiera “L’Europa sta con il Tibet”, organizza questo raduno europeo nella capitale italiana per ricordare ancora una volta all'opinione pubblica “la violazione dei diritti umani fondamentali perpetrata nel Tibet dal regime oppressivo del governo cinese, che sta attuando anche una politica tesa ad imporre politiche linguistiche discriminatorie in perfetto stile coloniale”.

“Queste politiche coercitive - ribadisce l'associazione Italia-Tibet - costituiscono una minaccia senza precedenti alla sopravvivenza della distintiva identità tibetana”.

L'Umbria negli ultimi anni si è particolarmente distinta per l'attenzione e l'adesione alle campagne di sensibilizzazione contro la costante repressione attuata dal governo cinese nei confronti del Tibet, con una delegazione territoriale dell'associazione Italia-Tibet che è stata ricevuta dai sindaci di importanti città umbre come Perugia, Terni, Foligno, Assisi, Todi.